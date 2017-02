ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉ.ಚು ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಕಣಕ್ಕೆ

ಸಚಿವ ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್‍ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೀತಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ

Story first published: Monday, February 13, 2017, 10:15 [IST]

English summary

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announced that Minister late H S Mahadev Prasad’s wife will contest in Gudlupet by-election in Prasda’s tribute program on Sunday.