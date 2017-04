ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರವೂ ಅಣಕಿಸುವ ಖಾಲಿ ಕೊಡ!

ರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟವಾದರೆ ರಾಗಿ ಬೀಸೋದು ತಪ್ಪುತ್ತಾ? ಅನ್ನೋದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಜನರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಅಸಹಾಯಕ ನುಡಿ!

English summary

After Gundlupet by election people of the region still facing water crisis. What the candidates of the region are promised before election have not fulfilled yet.