ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ: ಇವರಿಗೆ 6ನೇ ಗೆಲುವು, ಅವರಿಗೆ 5ನೇ ಸೋಲು

ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 6 ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಆರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ 5 ಬಾರಿ ಸೋತಿದೆ, ಎಚ್.ಎಸ್ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಟುಂಬ 6 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 17:31 [IST]

English summary

In an interesting case HS Mahadeva Prasad family won Gundlupet constituency a record of 6 times. At the same time CS Niranjan Kumar family lost 5 election, which is also a record.