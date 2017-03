ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ 'ಕೈ' ಹಿಡಿಯಲಿದೆಯಾ?

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಕೈ' ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅನನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, March 20, 2017, 15:38 [IST]

English summary

The stage is set for a fierce two-way battle in Nanajangud and Gundlupet by election. While Nanjangud is the real challenge for both parties, Congress hopes to sail smoothly on a sympathy wave in the Gundlupet bypoll.