ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಗೀತಾ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಕಿರುಪರಿಚಯ

ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದ ಗೀತಾ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Most awaited Gundlupet by election result has announced today. Congress candidate minister late Mahadeva Prasad's wife Geeta mahadevaprasad has won the battle. Here is winner's brief profile.