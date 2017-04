ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ, ನಾಲ್ವರು ಪರಾರಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡೀಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇತರೆ ನಾಲ್ವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 15:36 [IST]

English summary

Four escaped and one arrested in deer hunating case in Bandipur limit, Chamarajanagar district.