ಸೋಲು ನನಗೆ ಹೊಸತಲ್ಲ: ಸಿ.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಕುಮಾರ್

ಸೋಲು ನನಗೆ ಹೊಸತಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗುಂಡ್ಲೆಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪರಾಜಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Failure is not a new thing to me Gundlupet by election BJP candidate Niranjan Kumar, who has defeated by Geeta Mahadevaprasad of Congress told. I respect the people's opinion he added.