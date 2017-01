ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಂಪ್ ಕೀಳುವ ಕಾಡಾನೆಗಳು!

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಆನೆಗಳು ಫಸಲು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಅತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Elephants pulls out agriculture pumpset in Bandipur national park surrounding area, Chamarajanagar district. Faramers urges forest department officers to take precautionary measures.