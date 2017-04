ರೈಲ್ವೇ ಕಂಬಿಗಳನನ್ನು ದಾಟಲು ಹೋಗಿ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆನೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯೊಂದು ಕಾಡಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ‌ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನರಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೊಟೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.

English summary

An elephant from the Bandipur National park caught under 'elephant-proof' fencing when it was trying to cross it.