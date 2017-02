ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾತ್ರೆ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಏರುವ ಭಕ್ತರು

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ! ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಿವನ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಜಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಕ್ತರು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Friday, February 24, 2017, 14:51 [IST]

English summary

On the auspicious occasion of Shivaratri Chamarajanagar district, Mahadeshwara hills climb by Devotees in bare foot.