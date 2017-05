ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‍ ಗೆ ಅಪಮಾನ, ಶಿಕ್ಷಕ ಅಮಾನತು

ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‍ ಅಪಮಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದಾರಿಬೇಗೂರು ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 9:53 [IST]

English summary

A teacher has been suspended from duty following his derogatory message on Dr B R Ambedkar. Ravi, a teacher at Daribegur school Chamarajnagar district here had sent a derogatory message about Ambedkar on Whatsapp.