ಕ್ರೇನ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕ್ರೇನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿ ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕ್ರೇನ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರೇನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 24, 2017, 16:12 [IST]

English summary

A cycler met with an accident on Thursday in Kollegal taluk, Chamarajanagar district died on the spot.