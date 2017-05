ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ, ಎಸಿಬಿಗೆ ದೂರು

ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಂಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 8:09 [IST]

It is alleged that huge corruption has undertaken in road construction at Bandipur National Park. Regarding this a local person Krishna filled a complaint in Anti Corruption Bureau (ACB).