ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಜಯಭೇರಿ

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೀತಾ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 12077 ಮತಗಳ ಅಂತರರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 11:40 [IST]

English summary

The Karnataka Congress rejoiced on Thursday as it won the Gundlupet assembly constituency seat. In a closely fought contest, Congress' candidate Geetha Mahadevprasad emerged victorious with BJP's Niranjan Kumar trailing from the start of counting.