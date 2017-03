ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಣ ಹಂಚುತ್ತಿದೆ-BSY

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 24, 2017, 12:59 [IST]

English summary

BJP state president BS Yeddyurappa made an allegation that Congress is distributing money in police vehicles at Gundlupet constituency ahead of by election.