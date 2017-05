ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ನೂತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 15:51 [IST]

English summary

Chief minister Siddaramaiah unveiled new hospital in Chamarajanagar constructed by JSS Matt having 100 beds and all modern technology.