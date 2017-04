ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ

ಇಂದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಗ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜಪ್ತಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

Chief Minister Siddaramaiah's son Dr. Yateendra's car seized in Gundlupet, while he was on his way to Gundlupet by election campaign. He has not taken permission of election commission for campaign, commission said.