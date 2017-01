ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚರಂಡಿಯ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ!

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಮೇಲ ಚರಂಡಿಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

People alleged that, a representative miss used his power and stored gutter rocks in Hanur, Chamarajanagar.