ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ?

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಪದೇ ಪದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 11:46 [IST]

English summary

The transfer of eminent SC/ST welfare officer of Chamarajanagar Saraswati intensifies the fire dirty politics says the sources. The cold war between Chamarajanagar MLA Puttaranga Shetty and the officer led to the ugly political drama.