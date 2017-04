ರಾಜಕುಮಾರನ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ಅಪೂರ್ಣ

ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಅಸುನೀಗಿದ ಬಂಡೀಪುರದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹುಲಿಯ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಹುಲಿಯ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಸಂಶಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Prince tiger who was the celebrity big cat of Bandipur National Park in Gundlupet region, Chamarajanagar District died on April 2nd. The death of the tiger became a detective story now.