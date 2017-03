ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಲ್ಲಿ!

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುವ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

English summary

To avoid violence in Kollegala region, regional police department decided to fix CCTV camera in the sensitive places.