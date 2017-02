ಚಾಮರಾಜನಗರ - ಮೆಟ್ಟುಪಾಳ್ಯಂ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್?

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ - ಮೆಟ್ಟುಪಾಳ್ಯಂ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್.....?

English summary

There are lot of expectations for Mysore in 2017 Central Budget. For the first time Union Railway budget is merged with Finance budget, it is expected to get green signal for very much needed chamarajanagar-Mettupalyam railway route.