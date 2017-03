ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹವಾ ಜೋರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನಕಣ್ಣು!

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹರಿದಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 12:02 [IST]

English summary

By election for Gundlupet (Chamarajanagar district) on April 9th. So, there is a close watch on bank transactions. Election officer requests banks to give the information of suspicious transactions.