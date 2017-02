ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆ

ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆಯೊಂದರ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಯೊಂದರ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 12:04 [IST]

English summary

Black Panther body found in Nagarahole forest, Mysuru district. Forest department officers suspecting that, Black Panther dies in fight with a tiger.