ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಹುಲಿಯ ಅವಶೇಷ

ಬಂಡೀಪುರದ ಷಫರ್ಡ್ ಡಾಗ್ ರಾಣಾ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರ ಕೆಳ ದವಡೆಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ದವಡೆಯನ್ನು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The most photographed tiger in Bandipur, Prince's snouts sends to forensic lab to deal the mystery behind its controversial death.