ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿನ್ನೂ ಆರದ ಬೆಂಕಿ : ಅಪಾರ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶ

ಸುಮಾರು 500 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಾಶ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಭಸ್ಮ

English summary

Even after easeless efforts to douse the fire in Bandipur National forest, forest guards could not get success so far. Meanwhile, 500 hectares, Flora and fauna of National park has turned into ashes.