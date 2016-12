ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹುಲಿ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್'ಗೆ ಗಾಯ!

ತನ್ನ ಗಡಿ ದಾಟಿ ತೆರಳಿದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹುಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಟವಾಗಿ, ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈಗ ಕಾದಾಟವಾಗಿರುವುದು ಅದರದೇ ಮರಿ ಮಾದೇಶನೊಂದಿಗೆ ಎಂಬುದು ಸುದ್ದಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 8:40 [IST]

English summary

Chamarajanagar district Bandipur national park major attraction tiger 'Prince' injured. He fought with another tiger, Madesha and injured.