ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗೀತು, ರೈತರಿಗಿನ್ನು ಭೂತಾಯಿಯೇ ಗತಿ!

ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ, ಯಾರು ಸೋತರೂ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಭೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವಳು ಎಂಬಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 9:12 [IST]

English summary

After Gundlupet by election which has ended on 9th April, now farmers of the region are back to farm. Summer shower in the area brought bit relief to farmers.