ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬೇಗೂರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಘಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದವರೆಗೂ ಅಳುತ್ತಾ ತೆರಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯಿತೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೇ ಆತ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ.

Written by: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 9:24 [IST]

English summary

A police constable in Begur taluk, chamarajanagar district commits suicide. Higher officials harassed him, constables family members said.