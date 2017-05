ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಹ್ಯಾಕ್, 17 ದಶಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 17 ದಶಲಕ್ಷ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 11:35 [IST]

English summary

Zomato on Thursday confirmes 17 million user records - out of the company's 120 million users - were stolen from its database. According to the company, usernames and hashed passwords were stolen by the attackers