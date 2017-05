ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ನ ಬೆಲೆ 2.3 ಕೋಟಿ!

439 ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವೆರ್ಟೋ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಎನಿಸಿದೆ.

English summary

Luxury phone maker Vertu has officially launch its new Phone called Verty Singnature Cobra with 439 rubies and costs about Rs. 2.3 crores.