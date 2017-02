ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾ ಜಿಯೊ ಬಿರುಗಾಳಿ?

ಆಫರ್ ಗಳು ಮುಗಿಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಕಳಪೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಡಿಮೆ ಜಿಬಿ ಉಪಯೋಗದಾರರರಿಗೆ ಆಯಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಆಫರ್ ಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Reliance Jio offers will come to an end on March 31, 2017. This may lead Jio to loose its most of the customers. According to Pundits of telecom industry, Not only end of offers, but also weak network, no option for low data users etc will reduce its will decrease number of customers.