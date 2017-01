ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ : ವೋಡಾಫೋನ್ ಜತೆಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ವಿಲೀನ

ಐಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜತೆಗಿನ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ನಿಜ ಎಂದು ವೋಡಾಫೋನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 15:03 [IST]

English summary

Vodafone Group Plc has in a statement informed the London Stock Exchange that it is in talks with Idea Cellular Ltd about a potential merger of the two companies.