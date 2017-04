ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ತಿಂದವ್ರು ಮಲ್ಯ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀ!

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರೊಬ್ಬರೇನಾ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿರುವುದು? ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ! ಅಂಥ ಭಾರೀ ಖದೀಮರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಲ್ (Credit Information Bureau (India) Ltd) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 17, 2016, 14:21 [IST]

English summary

Liquor baron Vijay Mallya from Karnataka and his Rs 7,000-crore default occupy headlines, but there are 5,275 other wilful defaulters together, owe India’s banks Rs 56,521 crore, according to the Credit Information Bureau (India) Ltd, or CIBIL.