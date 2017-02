ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The all-India bank strike called for February 28 stands as the conciliatory talks between bank unions and the Indian Banks’ Association (IBA) yielded no result. Many banks having Shivaratri holiday today(Feb 24) and holiday extended for two more days with Saturday and Sunday holiday for many banks.