ಯುಬಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಿಯರ್

ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರಿವರಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 650 ಮಿ.ಲೀಗೆ 135 ರು., 500 ಮಿ.ಲೀಗೆ ರು. 100 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Story first published: Friday, May 12, 2017, 15:43 [IST]

English summary

United Breweries Limited announced the launch of Kingfisher STORM, a new premium strong beer. Kingfisher STORM is made from the finest imported malts and hops which have a distinctive taste. An easy to drink smooth beer, it is set to cater to beer lovers from across the country.