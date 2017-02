ಬಜೆಟ್ 2017: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 01: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 01) ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಂಫೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

* ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚೆಕ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

* ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.

* 20 ಸಾವಿರ ರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವವರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು

* ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇ -ಸಹಯೋಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ.



Due to #Demonitisation advance tax on personal Income tax increased by 34.8%: FM Jaitley

* ಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1.7 ಕೋಟಿ ರು ಮಾತ್ರ ಅದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 56 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಂಬಳದಾರರಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 5 ಕೋಟಿ ರು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಶೇ. 30 ರಿಂದ 29ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.



* 50 ಕೋಟಿ ರು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಗಳಿಗೆ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ

* ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ (rebate) ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ(Taxable Income) ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ 2,000 ರು ನಿಂದ 5,000 ರು ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪನಗದಿಕರಣ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ



Capital gains tax to be exempted, for persons holding land from which land was pooled for creation of state capital of AP: FM Jaitley