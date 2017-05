ಫುಡ್ ಪಾಂಡಾ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಉಬರ್ ಕಂಪನಿ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಬರ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂರೈಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 16:10 [IST]

English summary

Taxi service provider Uber has purchased online food provider companies- Food Panda and Swiggy to create its own new Company called UberEATS.