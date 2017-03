ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿ 3ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗಿರುವ ನಿಯಮ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ

English summary

An online petition seeking government intervention to make IT firms reduce the mandatory notice period to four weeks is gaining momentum. At least 34,000 people have supported the demand so far.