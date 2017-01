ಜಿಯೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 54ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ!

ಜಿಯೊ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ದರ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏರ್ ಟೆಲ್ ನಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ

English summary

Telecom major Bharti Airtel on Monday reported over 54 percent fall in net profit to Rs 503.7 for the October-December quarter due to newcomer Reliance Jio offers.