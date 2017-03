ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಾರಂಭ, ಏನೇನು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ?

ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಾರಂಭ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಎನ್ ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ, ಸೇವಾತೆರಿಗೆ, ಮುಂಬರುವ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಿದೆ.

English summary

A fresh Financial Year has begun with lots of changes which will dent your pocket. The changes made in Union Budget 2017-18, will come into effect from today(April 01, 2017) . Following are the ways in, which the Budget recommendations will hit you from today(April 1).