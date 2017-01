'ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗಿಂತ ಸುಂದರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ'

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರ ಪಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರಿಗಿಂತ ಸುಂದರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಬಜರಂಗ ದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 13:10 [IST]

English summary

There are many beautiful campaigners than Priyanka Gandhi. There is no dearth of such leaders in BJP, Bajarang dal founder and President Vinay Katiyar said in Uttar pradesh.