16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಹಿಂತೆಗೆತಕ್ಕೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಕಂಪೆನಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಗೆ 16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಹಿಂತೆಗೆತಕ್ಕೆ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

India's largest software services firm TCS today said its shareholders have approved a Rs 16,000 crore share buyback plan.