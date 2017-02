ಟಿಸಿಎಸ್ ನಿಂದ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಷೇರು ಮರು ಖರೀದಿ; ಏನಿದು?

16,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾಟಾ ಪರೋಕ್ಷ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.

English summary

The board of Tata Consultancy Services (TCS) announced that it will buyback or repurchase its shares up to Rs.16,000 crore. This share buyback announcement from a IT giant will put pressure on other top IT companies to follow suit with similar offers.