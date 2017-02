ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೂ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಔಟ್!

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

English summary

Shareholders of Tata Sons, in an extraordinary general meeting (EGM) on Monday afternoon, voted to remove former chairman Cyrus Mistry as director of the company.