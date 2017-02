ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಲನ: ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ 5 ಅಂಶಗಳು

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳೆನಿಸಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆರವಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Tata Motors Ltd and Microsoft India on Thursday announced a strategic collaboration on the technology front.