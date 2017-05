ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಟಾಟಾ: ಇನ್ಫಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ.

English summary

The House of Tatas has retained its position as India’s leading brand in valuation firm Brand Finance’s annual study of the country’s top 100 names.