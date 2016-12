ಟಾಟಾದಿಂದ 148 ರುಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಯೋಜನೆ

ಟಾಟಾ ಟೆಲಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಟಿಟಿಎಲ್)ನ ಟಾಟಾ ಡೊಕೊಮೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

English summary

Tata Docomo on Monday rolled out a slew of unlimited STD and Local calls calling plans for its customers across karnataka and Kerala.