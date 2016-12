ಡೊಕೊಮೊದಿಂದ 350 ರುಗಳಿಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್-ಪೇ ಆಫರ್

'ಸಿಂಪಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್' ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ 5ಜಿಬಿ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು 1500 ನಿಮಿಷಗಳ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 11:26 [IST]

Telecom operator Tata Docomo on Tuesday launched ‘Simple is the Best’ postpaid plans that offer upto 1500 minutes talktime and 5 GB data at a rental for Rs 350.