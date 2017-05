ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ, ಟಾಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 'ಸಲಾಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿನೂತನವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

English summary

Under the 'Salaam Loans' initiative, individuals would be able to upload their own story, or stories of people known to them on the website www.doright.in, which will then be showcased across the country through social and digital media, the company said in a statement.